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В сопровождении российских миротворцев в места прежнего проживания в Арцахе вернулись 52415 человек

В сопровождении российских миротворцев в места прежнего проживания в Арцахе вернулись 52415 человек

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению.

За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратились 27 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 52415 человек.


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