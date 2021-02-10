Правительство устранит последствия тяжелого года: Авинян

Вице-премьер Армении Тигран Авинян уверяет, что правительство обязательно устранит последствия тяжелого 2020 года. Как сообщает Арменпресс, Авинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос представителя фракции «Просвещенная Армении» Геворга Горгисяна.

Горгисян указал на ряд существующих проблем, в том числе вопросы пропавших без вести и пленных.

«Да, вопросы и проблемы, с которыми сталкивается страна, сложные. Да, у нас определенно был самый тяжелый год в 2020 году. Но уверяю вас, уверяю вас, что последствия обязательно будут устранены, мы снова вернемся на положительный путь», - сказал Авинян, добавив, что убежден в этом.

По его словам, правительство сделает все необходимое.

Коснувшись смены власти, Авинян отметил, что если некоторые политические группы воображают, что в результате достигнутых в закрытых комнатах договоренностей должно быть сформировано новое правительство, то такого не произойдет. «Давайте в конце концов констатируем, что мы не допустим такого. Если в этой стране должна быть сформирована новая власть, то она будет формирована путем выборов», - сказал вице-премьер.