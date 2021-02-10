Должен быть обсужден вопрос сокращения расходов: вице-премьер

В планах государства - обсудить вопрос эффективности, не исключено сокращение на 10%. Как сообщает Арменпресс, об этом в Национальном Собрании заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян в ответ на вопрос независимого депутата Софьи Овсепян.

По словам депутата, дан приказ о сокращении расходов до 10%. Она поинтересовалась, будут ли сокращения во всех сферах.

«Такого приказа нет. Этот процесс не проинструктирован в рамках таких процентных рамок, а определены прямые рамки, в рамках которых, да, должен обсуждаться вопрос экономической эффективности», - сказал вице-премьер и посчитал это логичным.

По словам Григоряна, у правительства есть оценки того, насколько в прошлом году расходы были ниже ожидаемой эффективности. «Поэтому мы считаем очень разумным процессом организовать обсуждение в пределах 10% в январе-феврале», - сказал вице-премьер.

По его словам, есть расходы, которые можно сократить, и это нормальный процесс.