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Вице-премьер представил сроки проведения переписи населения

Вице-премьер представил сроки проведения переписи населения

Правительство Армении планирует провести перепись населения в 2021 или 2022 году.  Как сообщает Арменпресс, вице-премьер Тигран Авинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос представителя фракции «Просвещенная Армении» Саргиса Алексаняна.

«Подготовка к переписи населения началась в 2019 году, но не удалось провести ее из-за коронавируса. В 2021 году, если проблемы будут решены, думаю, мы сможем провести перепись, если нет, это произойдет в 2022 году», - сказал Авинян.


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