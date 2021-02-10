Иран и Россия подписали договор о совместном производстве вакцины "Спутник V", сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, во вторник Иран начал вакцинацию от коронавируса, используя российский "Спутник V".

"Переговоры о совместном производстве вакцины завершились. В ближайшее время мы станем свидетелями совместного производства вакцины в Иране", - сказал посол на церемонии празднования 42-й годовщины победы Исламской революции в Иране.

Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.