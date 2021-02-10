Эсминцы ВМС США покинули Черное море

Эсминцы военно-морских сил США Porter и Donald Cook покинули акваторию Черного моря после 17 дней операций с союзниками и партнерами НАТО. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба американского посольства в Киеве.

Ранее украинские военно-морские силы провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря.

"Эсминцы ВМС США Портер и Дональд Кук вышли из Черного моря после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, в НАТО пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ, хотя прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо. Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.