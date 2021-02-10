Politico: Трамп рассчитывает усилить свои позиции в партии после импичмента

Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернуться к активной политической деятельности после окончания процедуры его импичмента в Сенате Конгресса США и рассчитывает лишь усилить свои позиции в Республиканской партии по ее итогам. Как передает Арменпресс, об этом пишет во вторник газета Politico, ссылаясь на источники в окружении бывшего главы Белого дома.

"С момента штурма Капитолия прошел месяц, и я бы сказал, что по большей части Республиканская партия вновь сплачивается вокруг его [Трампа] фигуры", - заявил изданию бывший сотрудник предвыборного штаба республиканца. При этом, как отмечает издание, сам Трамп уверен в том, что будет оправдан Сенатом, и по итогам разбирательства лишь усилит свои позиции в партии.

По мнению помощников экс-главы Белого дома, процесс импичмента пока что оказался скорее ему на руку. В частности, он вызвал волну возмущения среди рядовых членов партии, направленную в том числе против тех республиканцев, которые пытались откреститься от Трампа и увести партию в сторону от его курса.

Импичмент, по мнению союзников Трампа, позволяет бывшему президенту вычислить таких "перебежчиков" и принять против них меры. При этом возмущение рядовых членов партии лишь усиливает поддержку Трампа.

Как отмечает Politico, республиканец в настоящий момент намеренно "залег на дно" и не делает никаких важных заявлений, пока продолжается разбирательство в Сенате. Вместо этого он проводит почти все свободное время за игрой в гольф. Один из бывших помощников Трампа предположил, что бывший американский лидер таким образом пытается продемонстрировать безразличие к происходящему в Конгрессе.

При этом помощники Трампа ожидают, что ситуацию изменится после окончания процесса импичмента, и бывший президент начнет постепенно снова появляться на публике и "будет стремиться отомстить республиканцам, которые, как он считает, перешли ему дорогу после того, как он покинул свой пост". Издание, однако, отмечает, что пока остается не до конца ясным, какие именно меры Трамп может принять против отвернувшихся от него членов партии.