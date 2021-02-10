Около 2,2 миллиона человек получили первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V", оба компонента получили более 1,7 миллиона человек, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

"Около 2,2 миллионов человек получили вакцину... это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 миллиона человек. Можно отметить хороший уровень безопасности вакцины", - сообщил Логунов в рамках круглого стола "Вакцинация от COVID-19 - эффективный барьер вызовам пандемии".

Он также рассказал, когда основная часть россиян сможет получить вакцину от коронавируса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"По оптимистическому сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, что цифра будет достигнута 70% иммунной прослойки - это условие, которое позволяет остановить эпидемиологический процесс, по пессимистическим сценариям, - до начала осени будет завершен (процесс вакцинации)", - сообщил Логунов.

Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.