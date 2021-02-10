Турции отныне незачем сохранять закрытой границу с Арменией: Ара Айвазян

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян не видит причин для закрытия со стороны Турции государственной границы с Арменией. Как сообщает Арменпресс, Айвазян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос независимого депутата Гора Геворгяна.

«Я считаю, что Турция под давлением международного сообщества должна постепенно вернуться в нормальное русло, отныне причин для блокады Армении нет. Блокада была обусловлена существующим в Арцахе статус-кво, которое было изменено посредством применения силы. У Турции нет других причин держать границу с Арменией закрытой», - сказал Айвазян.

Ара Айвазян добавил, что главная цель правительства - сделать все возможное для укрепления атмосферы безопасности вокруг Армении и Арцаха.

«Это непростой вопрос. Естественно, как государство и как общество мы должны приложить максимум усилий для деэскалации ситуации. Наша дипломатия приложит активные усилия для создания вокруг нас благоприятной атмосферы для укрепления безопасности Армении», - сказал Айвазян.

Министр иностранных дел отметил, что проведение совместных турецко-азербайджанских военных учений в Карсе также вызывает озабоченность Армении.