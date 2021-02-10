Меценат подарил машину уничтожившему 9 вражеских танков военнослужащему
Проживающий в Испании армянский меценат Арман Маилян 10 февраля подарил машину Сурену Габриеляну за его героизм и храбрость в войне в Арцахе. Об этом сообщили Арменпресс в Минобороны Армении.
Рядовой Габриелян проявил особое мужество во время войны, уничтожив 9 танков и 7 БМП противника.
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