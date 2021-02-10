Пашинян коснулся предложения о создании комиссии для изучения обстоятельств войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разделяет мнение о том, что необходимо выяснить все подробности войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, коснувшись предложения главы фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна о создании паритетной комиссии для изучения обстоятельств войны.

«Согласно Вашему проекту, комиссия на 70% должна быть сформирована из тех политических сил, которые уже дали ответы на ваши вопросы с разных трибун. Мы пытались пригласить вас на дискуссию на эту тему, но вы не сочли нужным прийти. На данный момент расследуется более 1000 уголовных дел, связанных с войной», - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что политический механизм расследования четко прописан в действующем законодательстве, этим механизмом является Следственный комитет НС.

«Она может быть сформирована согласно соответствующим нормам законодательства. Что касается правды о войне, думаю, что этот вопрос много обсуждался, и я определенно согласен с тем, что необходимо прояснить все до последних деталей», - сказал премьер.