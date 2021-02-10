В эту среду были объявлены номинанты на национальную кинопремию Франции "Сезар", которую ежегодно вручает Академия искусств и технологий кинематографа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Variety.

Абсолютным лидером по числу номинаций стала драма Эмманюэля Муре "Love affairs" ("Любовные дела"), состоящая из серии романтических историй о любви, дружбе и предательстве. Ее отметили в 13 категориях, в том числе как "Лучший фильм" и за режиссуру.

На втором месте по числу номинаций оказались комедия "Счастливо оставаться" Альбера Дюпонтеля и драма "Лето'85" Франсуа Озона. Они будут бороться за награды в 12 категориях, включая "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Еще один сильный претендент на "Сезар" — романтическая комедия "My donkey, my lover & I" ("Мой осел, мой любовник и я") Кэролайн Виньяль. Эта лента получила восемь номинаций, включая "Лучшую женскую роль" (Лорэ Кэлами). В фильме рассказывают о том, как главная героиня отправляется в путешествие по горам с ослом, чтобы выследить своего женатого любовника и его семью.

В числе номинантов оказалась драма "Двое из нас" Филиппо Менегетти. История о двух пенсионерках, которые скрывали свою глубокую и

страстную любовь на протяжении десятилетий, поборется за четыре статуэтки.

На "Сезар" также претендуют документальные фильмы "ДНК" Майвенн Ле Беско, "Девочки" Себастьена Лифшица, скандальная комедия "Милашки" Маймуны Дукуре и "Tout simplement noir" ("Просто черный") Жана-Паскаля Зади.

С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте Академии искусств и технологий кинематографа. Церемония награждения премией "Сезар" состоится 12 марта.