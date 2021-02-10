Фонд страхования военнослужащих по состоянию на 10 февраля оказал содействие 1 527 семьям

Фонд страхования военнослужащих сообщает, что с момента публикации процедур содействия и списков, аппарат Фонда начал проводить этот процесс. Как сообщает Арменпресс, Фонд распространил об этом сообщение, которое мы приводим ниже.

«Согласно процедурам Фонда страхования военнослужащих, с момента публикации списков содействия сотрудники фонда начали осуществлять этот процесс, предполагающий трудоемкую работу.

Уверяем, что родственники, являющиеся бенефициарами всех военнослужащих, включенных в компенсационные списки, будут получать единовременные ежемесячные пособия, предусмотренные законом. Коллектив фонда, собрав все свои силы, выполняет эту миссию.

Ежедневно мы получаем многочисленные звонки и электронные письма с просьбой внести имя убитого или инвалида военнослужащего в список содействия. Пожалуйста, будьте терпеливы, мы заверяем, что каждая заявка получит установленное законом содействие.

Мы с большой любовью и готовностью отвечаем на каждый звонок и на каждое письмо, но этот процесс требует времени.

Сообщаем, что по состоянию на 10 февраля фонд выплатил содействие 1 527 семьям, 1 111 из которых – бенефициары последней войны. 553 семьи уже получают временные компенсации по программе финансирования Фонда “Мост”. Списки изменяется каждую неделю, добавляются имена новых бенефициаров.

Война, развязанная противником 27 сентября 2020 года, стала трагедией армянского народа. Тем не менее мы уверены, что сможем двигаться вперед, преодолевая все трудности и вызовы. Одна из важнейших задач армянского народа - обеспечение финансовой стабильности семей погибших, военнослужащих с ограниченными возможностями и пропавших без вести военнослужащих. Для решения этой задачи был создан Фонд страхования военнослужащих. В этом и заключается наша миссия”.