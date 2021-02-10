Сербский защитник присоединился к «Алашкерту»

В ереванском футбольном клубе «Алашкерт» новый защитник.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. «Алашкерт» подписал контракт с сербским центральным защитником Михайло Йовановичем. 31-летний защитник выступал за сербские клубы «Младост», «Воздовац», «Инджия», чешский «Оломоуц», «Карвина», «Брно», белорусский «Неман» и казахский «Тараз».

Предыдущей командой опытного защитника был 25-кратный чемпион Мальты клуб “Валлетта”, с которым Йованович расторг контракт несколько дней назад с намерением перейти в «Алашкерт».