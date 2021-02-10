Матчи Премьер-лиги Армении по футболу пройдут с болельщиками

Болельщики, начиная с 16-го тура, смогут присутствовать на матчах Премьер-лиги Армении VBET.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола. При этом условия на стадионе должны соответствовать противоэпидемическим правилам. Организационный отдел соревнований ФФА также сообщает, что относительно мест проведения матчей Премьер-лиги Армении VBET приняты следующие решения: матч «Арарат» - «Урарту» перенесен со стадиона «Дзорахпюр» на городской стадион Чаренцавана. Матч «Ной» - «Ван» перенесен со стадиона Вагаршапатской футбольной академии на стадион «Пюник». Матч «Арарат-Армения» - «Пюник» перенесен со стадиона Технического центра ФФА / футбольной академии на стадион «Урарту-3». Матч «Арарат» - «Арарат-Армения» перенесен со стадиона «Дзорахпюр» на городской стадион Чаренцавана. Начиная с 16-го тура Премьер-лиги Армении VBET, игры будут проходить на стадионах с натуральным травяным покрытием.