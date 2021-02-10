Авинян представил послу Швеции экономические реформы в Армении

10 февраля вице-премьер Армении Тигран Авинян принял новоназначенного посла Швеции в Армении Патрика Свенссона. Об этом Арменпресс сообщили в офисе Тиграна Авиняна.

Вице-премьер поздравил посла с началом дипломатической службы в Армении и пожелал успехов в развитии армяно-шведских отношений.

Посол Свенссон поблагодарил за прием, отметив, что аккредитация посла-резидента Швеции в Армении открывает новые возможности для расширения и углубления сотрудничества между двумя странами.

Тигран Авинян представил послу демократические реформы, осуществляемые в Армении, и поблагодарил Швецию за оказываемое содействие.

Помимо существующего сотрудничества на двустороннем уровне, они также коснулись сотрудничества в рамках Восточного партнерства и дальнейшего развития отношений Армении с ЕС.

Стороны обсудили вопросы безопасности, в том числе и ситуацию после войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта и необходимость немедленного возвращения армянских пленных.

Вице-премьер, представляя процесс экономических реформ в Армении, подчеркнул важность принятой на прошлой неделе на заседании правительства “Программы экономического реагирования”. В этом контексте он отметил важность активного диалога со Швецией в плане привлечения новых инвестиций, сотрудничества в сфере науки и инноваций, развития области высоких технологий. Была отмечена и важность программ, осуществляемых в направлении устойчивого развития.

Он подробно рассказал о реформах в сфере государственного управления, в частности, о возможностях сотрудничества в сфере цифровых услуг. Стороны обсудили и перспективы углубления партнерства в сфере здравоохранения.