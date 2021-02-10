Григорий Мартиросян представил приоритеты социально-экономической политики правительства Арцаха

Государственный министр Республики Арцах, министр финансов Григорий Мартиросян в Союзе банков Армении встретился с руководителями банков, предоставляющих ссуды в Арцахе. Об этом Арменпресс сообщили в Союзе банков Армении.

На встрече госминистр представил приоритеты социально-экономической и финансово-бюджетной политики, проводимой правительством Республики Арцах в сложившейся ситуации. По словам Григория Мартиросяна, в случае утверждения программы государственного содействия, разработанной правительством Арцаха, физические и юридические лица, имеющие ипотечные кредиты, бизнес кредиты и потребительские кредиты, полученные до 27 сентября 2020 года, смогут воспользоваться государственным содействием уже в ближайшем будущем.

Руководители коммерческих банков, сотрудничающих с финансовыми институтами, действующими в Арцахе, представили детали программ, направленных на содействие заемщикам за счет кредитования банков в Арцахе в связи с текущей ситуацией.

В частности, с октября 2020 г. по 31 марта 2021 г. заемщикам-физическим лицам предоставлен льготный период для основной суммы долга до 30 млн драмов или эквивалентным обязательствам по кредитам в иностранной валюте (за исключением ипотечных кредитов за золото), и срок погашения кредитов соответственно продлен.

По линии кредитов, получивших льготный срок по части основной суммы, принято погашение процентов.

В отношении заемщиков - юридических лиц банки также проявили индивидуальный подход и при возможности применят соответствующие смягчения.

В конце встречи стороны подтвердили готовность к совместной работе и развитию сотрудничества.