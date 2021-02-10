Деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ должна быть продолжена: Андрей Руденко

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко подчеркнул, что деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ должна быть продолжена, поскольку она внесла значительный вклад в разработку базовых принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает , об этом Руденко сказал в интервью, данном российскому агентству ТАСС. “Большинство этих принципов отражено в заявлении от 9 ноября 2020 года. Речь идет о возвращении Азербайджану районов вокруг Нагорного Карабаха, возвращении беженцев, о коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом, обеспечении безопасности, миротворческой миссии и разблокировании всех экономических и транспортных связей региона”, - сказал он.

По его словам, остается актуальным вопрос достижения всеобъемлющего политического урегулирования, что, согласно решению саммита ОБСЕ в Будапеште в 1994 г., было возложено на сопредседателей Минской группы ОБСЕ. “Тройка пользуется мощной международной поддержкой, она может быть полезна при разработке взаимоприемлемых подходов, дальнейших шагов, включая и вопрос статуса. Но когда наступит время, надо быть осторожными, не торопиться”, - сказал Руденко.

Заместитель министра иностранных дел России добавил, что Минская группа ОБСЕ и сопредседатели могут принимать активное участие в укреплении мер доверия между армянами и азербайджанцами. По его словам, диалог между гражданскими обществами будет способствовать общему улучшению ситуации в регионе, созданию предпосылок для дальнейших шагов в политике.