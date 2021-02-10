Это время амбициозных планов: министр придает важность финансированию науки со стороны бизнеса

Министерство экономики Армении вносит существенные изменения в работу двух структур, наука должна финансироваться не только из бюджета, но и из бизнеса. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью “Перспективе” сказал министр экономики Ваан Керобян.

По словам министра, в последние 30 лет в Армении к науке относились очень плохо. “Теперь в какой-то степени это и под моей ответственностью. В Министерстве экономики есть две структуры: Агентство интеллектуальной собственности и Центр содействия инновационных предприятий. И через эти две структуры наука должна быть коммерциализирована. Другими словами, продукт, созданный наукой, сначала будет зарегистрирован, затем он должен будет найти предприятия, где это научное открытие или исследование сможет стать источником денег для бизнеса”, - сказал Керобян.

Касаясь ранее высказанной им идеи об амбициозном плане превращения Еревана в региональный центр высоких технологий, министр подчеркнул, что настало время для амбициозных планов. “Мы можем сказать, что за 30 лет своей независимости ничем серьезным похвастаться не можем. И у этого есть как объективные, так и субъективные причины, но поколения будут смотреть на результаты, который мы дали, а не на причины, которые существовали в то время. Итак, я думаю, что настало время амбициозных планов. И нам нужно найти умы, возможности, ресурсы, которые помогут нам творить в Армении великие дела. И превратить еее в технологический центр, это я не назвал бы самым амбициозным планом, у нас для этого есть хорошие возможности”, - сказал Керобян.

По словам министра, Армения - очень хорошая страна для талантливых стартапов. Они со своими командами могут создавать свои продукты, используя человеческий капитал Армении. Армения должна обеспечить целую экосистему, которая будет обслуживать такие компании - выставки, симпозиумы, научные форумы. “Армения для них очень хорошее место, так как в Армении безопасно. Несмотря ни на что, мы должны помнить, что Ереван входит в 10 самых безопасных городов с точки зрения насилия и преступлений. Еда и климат здесь очень хорошие. Это очень хорошая среда для людей из соседних стран, чтобы переехать в Армению, в итоге в Армении будут созданы компании, которые смогут создавать продукты для всего мира”, - сказал Керобян.