В Армении обнаружены вирусы подвида H3N2 типа А

В 2021 году в Армении в результате лабораторных исследовании образцов, взятых в рамках эпидемиологического надзора за гриппом, обнаружены вирусы риновируса, бокавируса и подтипа H3N2 гриппа типа A. Об этом Арменпресс сообщили в Минздраве Армении.

“Лучший и самый эффективный способ предотвратить сезонный грипп - это сделать вакцинацию, которая существует уже несколько десятилетий.

Профилактика острых респираторных инфекций, в том числе и сезонного гриппа, особенно важна в условиях эпидемии COVID-19. Напомним, что вакциной от сезонного гриппа обеспечены все поликлиники республики, все лица из групп риска, еще не получившие вакцину от сезонного гриппа, для вакцинации могут обратиться в свою поликлинику. Вакцинация проводится на добровольной основе, бесплатно, в рамках государственного заказа, с приоритетом групп риска: беременных, детей от 6 месяцев до 5 лет, лиц старше 65 лет, диабетиков, лиц с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, медицинских работников, военнослужащих, работников закрытых организаций.

Вакцина доступна и для других групп населения.