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Авиакомпания “Уральские авиалинии” начнет рейсы по маршруту Красноярск-Ереван- Красноярск

Авиакомпания “Уральские авиалинии” начнет рейсы по маршруту Красноярск-Ереван- Красноярск

Российская  авиакомпания “Уральские авиалинии” с 13 февраля этого года начнет полеты по маршруту Красноярск-Ереван-Красноярск. Об этом Арменпресс сообщили в ЗАО “Международные аэропорты Армении”.

“Рейсы будут выполняться раз в неделю, каждую пятницу.

Для получения более подробной информации о наличии авиабилетов, их приобретении обращайтесь в авиакомпанию”, - говорится в сообщении ЗАО.


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