Лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" попала в шорт-лист номинантов на "Оскар", говорится на сайте киноакадемии.

Заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм" подали 93 страны. В шорт-лист попали 15, в том числе датская "Еще по одной", французская "Ты и я" и "Ла Йорона" от Гватемалы, а также работы из Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Чехии, Румынии и Туниса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Фильм "Дорогие товарищи!" основан на реальных событиях и рассказывает о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Картина уже получила несколько призов: фестиваля российских фильмов "Спутник над Польшей", спецприз жюри в Венеции, журнал "КиноРепортер" признал ее фильмом года. Сам Кончаловский стал лауреатом кинопремии "Золотой орел" как лучший режиссер.

В этом году церемония вручения премий "Оскар" пройдет в 93-й раз. Мероприятие было назначено на 28 февраля, но из-за пандемии его перенесли на 25 апреля. Номинантов объявят 15 марта.