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Спасатели Арцаха в направлении Физули возобновили поисковые работы

Спасатели Арцаха в направлении Физули возобновили поисковые работы

10 февраля спасатели Арцаха возобновили поисковые работы на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. Об этом Арменпресс сообщил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха Унан Тадевосян.

“Спасатели сегодня поиски будут вести в районе Варанды (Физули). В течение последних двух дней поисково-спасательные работы останков погибших и пропавших без вести были приостановлены в связи с пересменками в миротворческих силах России и Вооруженных силах Азербайджана”, - сказал Тадевосян.


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