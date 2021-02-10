Обсуждается вопрос ремонта стадиона Арташата и строительства беговой дорожки

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян посетил Араратскую область, чтобы ознакомиться с работой спортивной инфраструктуры. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве НОКС.

Визит заместителя министра начался с городского стадиона Арташата, где он вместе с губернатором Арарата Размиком Тевоняном, мэром Арташата Кареном Бениаминяном, президентом Федерации футбола Армении Арменом Меликбекяном ознакомился с условиями и обсудил варианты их улучшения.

Карен Гилоян сообщил, что в ближайшие месяцы на стадионе при содействии Роберта Эмияна, чемпиона Европы, рекордсмена Европы, президента Федерации легкой атлетики Армении начнется строительство покрытой резиной беговой дорожки, соответствующей международным стандартам.

Федерация футбола Армении, в свою очередь, в рамках инвестиционной программы рассматривает вопросы ремонта трибун стадиона, ремонта раздевалок, установки на стадионе качественного травяного покрытия, которое позволит проводить как чемпионат Армении, так и международные матчи.

Президент ФФА Армен Меликбекян отметил, что в случае ремонта единственным условием федерации будет не использование поля для соревнований по легкой атлетике. Заместитель министра образования и науки ответил на это положительно, подчеркнув важность сотрудничества по всем возможным направлениям. “Араратская область имеет серьезные спортивные традиции, а стадион Арташата часто ассоциируется именно с легкой атлетикой. Целенаправленная работа и инвестиции будут способствовать развитию отрасли. Роберт Эммиян около 10 лет пытается воплотить в жизнь строительство беговой дорожки, и теперь эта проблема наконец решается. Если ничего экстраординарного не произойдет, к маю начнется первый этап ремонтных работ”.

Затем заместитель министра образования и науки Карен Гилоян посетил юношескую спортивную школу борьбы “Олимпийская смена” Размика Голецяна и открытое стрельбище (стендовое) в общине Айгезард. Заместитель министра ознакомился с состоянием строений, выслушал проблемы, поднятые сотрудниками, обсудил пути их решения. “Невозможно устранить все проблемы за один день, но при последовательной и добросовестной работе все наладится”, - сказал К. Гилоян.

В конце визита заместитель министра обсудил с губернатором Арарата Размиком Тевоняном возможности создания необходимой инфраструктуры в общинах, улучшения существующих, а также перспективы проведения международных турниров в регионе. Размик Тевонян представил, что общественная спортивная школа общины Ланджазат, где есть клубы вольной борьбы и дзюдо, работает на общественном финансировании, которого, однако, недостаточно, чтобы расширить деятельность и сделать ее более эффективной. Губернатор предложил рассмотреть возможность создания спортивной школы под эгидой Министерства НОКС, на что замминистра образования и науки отметил, что этот вопрос обязательно обсудится.