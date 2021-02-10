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ABC: в Парагвае семь человек погибли при крушении самолета ВВС

ABC: в Парагвае семь человек погибли при крушении самолета ВВС

Семь человек погибли и один получил тяжелые ранения при крушении в Парагвае самолета, принадлежащего ВВС страны, сообщает портал ABC.

Пока не известно, что стало причиной крушения воздушного судна. Полет проходил в нормальных условиях, экипаж не сообщал диспетчерам о каких-то неполадках,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выживший – 19-летний юноша, который поднялся на борт с разрешения капитана судна. Сейчас он находится в больнице.

Трагедия произошла через минуту после последней связи с экипажем.


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