Крупная шведская IT компания собирается создать в Армении более 1000 рабочих мест: министр экономики

Ряд европейских и американских компаний находятся в процессе инвестирования в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью, данном “Перспективе”, касаясь темы привлечения инвестиций в послевоенный период, заявил министр экономики Ваан Керобян.

Министр в первую очередь отделил армянских, зарубежных и международных инвесторов. “Инвесторы первой группы, когда видит, что идет война, их родина в опасности, они желают инвестировать с другими мотивами. Это тот случай, когда при нормальных обстоятельствах они могли не проявить особого желания инвестировать. А теперь есть задача - восстановить экономическую мощь Родины, все эти инвесторы, помимо того, что становятся инвесторами, еще и патриоты, они спешат вкладывать, стараются внести свой вклад в восстановление Родины. К счастью таких много”, - сказал Керобян.

Он отметил, что в основе инвестиций лежат бизнес идеи, но есть и другой мощный фактор - патриотизм. “Это не означает, что бизнесмен не хочет получать прибыль, напротив, с учетом рисков он будет пытаться получить больше прибыли, но мотив - инвестировать в этой ситуации исходит из любви к Родине”, - сказал он.

Что касается международных инвесторов, министр отметил, что он действительно видит ряд европейских и американских компаний, которые сейчас находятся в процессе инвестирования. “Например, я могу привести шведскую компанию, которая планирует в этом году создать в Армении более 1 000 рабочих мест. Это IT-компания с капиталом в 20 - 22 млрд долларов. Она является одной из крупнейших в мире в своей области. Компания имеет офисы в Грузии, в ряде других стран, сейчас она придет и в Армению”, - сказал Керобян и заверил, что таких компаний много, он привел лишь один пример.

Он сказал, что важно, чтобы Армения умела правильно говорить с инвесторами. По словам министра, раньше этого не делали, не делают и сейчас. “Вместо того чтобы самим идти к инвестору, уговариваем его прийти и инвестировать в нас, этим мы его отталкиваем. Это все еще проглядывается во многих сферах системы государственного управления”, - сказал министр и указал решения.

Министр охарактеризовал состояние экономики одним словом - кризисное. Он пояснил, что в прошлом году экономика Армении пережила двойную катастрофу - пандемию и войну.

Касаясь вопроса, если Армения в 2021 году вернется к экономическим показателям 2019 года, как он это оценит, Керобян сказал, что это будет двузначный экономический рост, о котором он уже говорил. “Посчитаю это нормальным результатом, конечно, надо стремиться и к большему. Это будет хороший результат, хотя сегодня это считается излишне оптимистичным прогнозом. Конечно, у нас есть инструментарий для решения этой проблемы”, - сказал министр и подчеркнул, что они внедряют его, их мысли ежедневно воплощаются в жизнь.