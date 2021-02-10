В Германии число случаев COVID-19 приблизилось к 2,3 миллиона

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Германии приблизилось к отметке в 2,3 миллиона, сообщает Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуацию.

По данным специалистов, за последние 24 часа в ФРГ выявлено 8072 случая заражения коронавирусом, в общей сложности заболели 2 299 996 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Число жертв COVID-19 в Германии за сутки увеличилось на 813 и достигло 62 969. Выздоровели почти 2,1 миллиона человек.

Институт Коха во вторник сообщал, что более миллиона жителей ФРГ получили две прививки от коронавируса в Германии, которые необходимы для формирования иммунитета.