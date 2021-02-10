После 44-дневной войны в Арцахе Фондом “Айастан” собрано 27 млн долларов

Диаспора после Арцахской войны во Всеармянский фонд “Айастан” перечислила огромную сумму в размере около 27 миллионов долларов. Об этом Арменпресс сообщил сотрудник по маркетингу и связям с общественностью Всеармянского фонда “Айастан” Ашот Барсегян.

“Сумма, в частности, собрана армянскими общинами США, Канады, Нидерландов, Бельгии, Аргентины и ряда других стран”, - сказал Барсегян.

Касаясь программ содействия, оказанных Всеармянским фондом Арцаху в послевоенный период, он отметил, что отремонтировано более 1 000 поврежденных квартир, частных домов, установлены стекла и окна.

Из сумм, перечисленных государству, десятки тысяч наших соотечественников получили финансовое содействие в размере 300 000 и 68 000 + 15 000 драмов. Кроме того, в Арцах поступило огромное количество гуманитарной помощи - мощные электрогенераторы, автомобили и другие предметы”, - представил Ашот Барсегян.

Среди приоритетов программ, реализуемых с помощью Всеармянского фонда “Айастан”- реабилитационное лечение раненых военнослужащих, помощь системе здравоохранения, предоставление временного жилья или улучшение жилищных условий, а также предоставление нуждающимся продуктов питания.

“Мы содействуем Реабилитационному центру “Защитник Отечества”, оказываем гуманитарную помощь многим медицинским учреждениям. В ближайшее время мы представим всю работу”, - сказал Барсегян. Что касается строительства жилья в Арцахе с помощью фонда, то, по словам нашего собеседника, эти программы предполагают большие суммы денег и пока еще обсуждаются”.

Согласно информации на сайте фонда, в ходе кампании по сбору средств “Мы и наши границы”, инициированной во время войны, было собрано 170 694 341 долларов США.

Ван Новиков