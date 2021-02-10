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Участок автодороги Ахтала-Негоц временно будет закрыт для движения транспорта

Участок автодороги Ахтала-Негоц временно будет закрыт для движения транспорта

Участок Ахтала-Негоц межгосударственной автотрассы Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6), в связи с прокладыванием водопровода, с 11 по 15 февраля с 14:30 до 18:00 будет закрыт для движения транспорта. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Работы осуществляются в рамках программы восстановления и улучшения межгосударственной автодороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6).

Министерство за причиненные неудобства участникам дорожного движения приносит свои  извинения.


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