Участок автодороги Ахтала-Негоц временно будет закрыт для движения транспорта

Участок Ахтала-Негоц межгосударственной автотрассы Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6), в связи с прокладыванием водопровода, с 11 по 15 февраля с 14:30 до 18:00 будет закрыт для движения транспорта. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Работы осуществляются в рамках программы восстановления и улучшения межгосударственной автодороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6).

Министерство за причиненные неудобства участникам дорожного движения приносит свои извинения.