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Цена платины достигла $1,2 тыс. за тройскую унцию впервые с февраля 2015 года

Цена платины достигла $1,2 тыс. за тройскую унцию впервые с февраля 2015 года

Цена платины в ходе торгов на бирже выросла на 0,84% и достигла $1200,40 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.

Последний раз стоимость платины находилась выше уровня $1,2 тыс. за тройскую унцию в феврале 2015 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К 07:00 мск цена платины росла до $1218,60 за тройскую унцию.


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