Цена платины достигла $1,2 тыс. за тройскую унцию впервые с февраля 2015 года
Цена платины в ходе торгов на бирже выросла на 0,84% и достигла $1200,40 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.
Последний раз стоимость платины находилась выше уровня $1,2 тыс. за тройскую унцию в феврале 2015 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
К 07:00 мск цена платины росла до $1218,60 за тройскую унцию.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 12:28 CNN: в США расследуют дело о пропаже взрывчатки с военной базы Корпуса морской пехоты
- 12:18 Фильм Кончаловского попал в шорт-лист "Оскара"
- 12:06 Обсуждается вопрос ремонта стадиона Арташата и строительства беговой дорожки
- 11:32 Крупная шведская IT компания собирается создать в Армении более 1000 рабочих мест: министр экономики
- 11:29 ABC: в Парагвае семь человек погибли при крушении самолета ВВС
- 11:17 Nikkei: прибыль ведущих корпораций мира увеличилась в последнем квартале 2020 года на 14%
- 11:10 В Армении подтверждено 196 новых случаев COVID-19, вылечились 236 заболевших
- 11:08 В Германии число случаев COVID-19 приблизилось к 2,3 миллиона
- 10:50 После 44-дневной войны в Арцахе Фондом “Айастан” собрано 27 млн долларов
- 10:41 Участок автодороги Ахтала-Негоц временно будет закрыт для движения транспорта
- 10:30 Армянская сторона передала Азербайджану одного пленного
- 10:28 Российские миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали около 1242,3 га территорий
- 10:27 Действует новая процедура въезда иностранных граждан в Арцах: МИД Арцаха представляет подробности
- 10:21 Цена платины достигла $1,2 тыс. за тройскую унцию впервые с февраля 2015 года
- 10:17 Politico: Трамп скрывал детали разговоров с Путиным, Байден может получить к ним доступ
- 10:14 Армения готова расширить армяно-шведское сотрудничество в разных сферах
- 10:01 В Национальном собрании продолжается четырехдневное заседание
- 09:44 За год средний расчетный курс армянского драма к доллару США вырос на 8,8%
- 09:39 Армения больше экспортировала горнодобывающую продукцию и больше импортировала машины, оборудование
- 09:30 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Тень “победы”
- 09:20 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Есть все инструменты, чтобы быть упорными
- 09:10 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Дополнительный стимул для развития экономики
- 09:00 На старте четвертьфинала “Opera Euro Rapid” Левон Аронян потерпел поражение
- 08:57 Европейские индексы - 09-02-21
- 08:56 Американские индексы - 09-02-21
19:52, 05.02.2021
Просмотрели 2490 раз Зарегистрированное в Азербайджане землетрясение ощущалось в Армении
13:29, 04.02.2021
Просмотрели 1955 раз Конгрессмен потребовал от посла США в Азербайджане объяснений за антиармянское заявление
11:20, 06.02.2021
Просмотрели 1067 раз "Айастани Анрапетутюн". Турция активизирует уйгурский фактор
13:03, 03.02.2021
Просмотрели 990 раз Власти Турции должны осознать, что для диалога необходима атмосфера доверия: МИД Армении
17:53, 05.02.2021
Просмотрели 985 раз Сверхзадача - сохранение геополитической субъектности Арцаха: интервью с главой МИД Арцаха