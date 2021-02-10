Politico: Трамп скрывал детали разговоров с Путиным, Байден может получить к ним доступ

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп скрывал от окружения детали содержания телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако нынешний глава государства Джо Байден имеет доступ к ним. Об этом сообщила во вторник газета Politico.

По данным ее источников, детали около десятка разговоров Трампа и Путина до сих пор остаются тайной, которую советники нынешнего американского лидера считают необходимой выяснить. Они хотят узнать, раскрывал ли когда-либо республиканец секретную информацию или заключал ли какие-либо конфиденциальные соглашения с российским президентом, которые могли бы застать новую администрацию врасплох.

"Им не нужно наше разрешение, чтобы просмотреть эти [записи], - сказал изданию бывший сотрудник Белого дома при Трампе. - Байдену принадлежат все материалы по разговорам". В окружении Байдена не стали комментировать, ознакомился ли тот с содержанием бесед. На данный момент, отмечает Politico, Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает газета, Трамп в бытность главой государства "держал в строгом секрете" детали своих частных разговоров с иностранными лидерами и делал все возможное, чтобы не допустить утечек. Politico напомнила, что сообщения о состоявшихся переговорах часто публиковала сначала пресс-служба Путина, либо сам республиканец в Twitter. Сами звонки не записывались, однако некоторые помощники тогдашнего американского лидера, как правило, слышали переговоры и записывали детали разговора. Именно эту информацию, которая, согласно закону, передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Байдена.

По данным источников газеты, Трамп редко говорил Путину что-либо, что до этого не заявлял публично.