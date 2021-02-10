Армения готова расширить армяно-шведское сотрудничество в разных сферах

9 февраля министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян принял чрезвычайного и полномочного посла Швеции в Армении Патрика Свенссона. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.

Министр поздравил посла с началом его дипломатической миссии в Армении и пожелал ему успехов в работе.

“Мы готовы укреплять и расширять армяно-шведское сотрудничество в различных сферах. Междисциплинарные направления, координируемые нашим министерством, могут обозначить новые грани и возможности для сотрудничества в повестке армяно-шведского партнерства”, - сказал министр Сурен Папикян.

По словам министра, успешный опыт армяно-шведского сотрудничества особенно проявился в рамках сотрудничества сфер гражданской авиации и миграционной службы, а также в обмене опытом в развитии дорожной инфраструктуры и безопасности. Министр высоко оценил межрегионное сотрудничество между Лорийской областью Армении и шведской провинцией Уппсала, выразив надежду, что это станет прецедентом и для других административно-территориальных единиц обеих стран.

Посол Свенсон, в свою очередь, подтвердил готовность шведской стороны развивать многоотраслевое сотрудничество с Арменией и выразил уверенность, что его деятельность придаст новый импульс углублению существующих партнерских отношений с министерством. Отметив важность продолжения текущих программ, посол сообщил, что шведская сторона заинтересована в укреплении местной демократии и обмене опытом в рамках административно-территориальных реформ.

Министр Папикян сообщил, что в процессе объединения общин большое участие приняли ряд европейских структур-партнеров. В этом контексте министр счел похвальной и перспективной заинтересованность шведской стороны в содействии административно-территориальным реформам в Армении и сообщил подробности программ объединения общин, предстоящих осенью.