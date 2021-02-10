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В Национальном собрании продолжается четырехдневное заседание

В Национальном собрании продолжается четырехдневное заседание

В Национальном собрании продолжается четырехдневное заседание.

Как передает Арменпресс, в начале заседания депутаты продолжат обсуждение проекта Уголовно-процессуального кодекса Армении.

Парламенту в первом чтении будет представлен проект Закона Республики Армения “О высшем образовании и науке”, а также другие законопроекты и законодательные пакеты. Во втором чтении депутатам будут представлены законопроекты О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О государственной границе” и о внесении изменения в Закон Республики Армения “Об Общественном совете”.

9 февраля в результате закрытого и тайного голосования на должность председателя Кассационного суда парламент избрал Лилит Тадевосян.


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