За год средний расчетный курс армянского драма к доллару США вырос на 8,8%

Средний расчетный курс армянского драма к доллару США в январе 2021 года составил 521,2 драма, что на 8,8% выше соответствующего показателя января 2020 года (479,2 драма).

Как стало известно Арменпресс от Статистического комитета Республики Армения, в январе этого года по сравнению с декабрем 2020 года на потребительском и валютном рынках был зафиксирован рост цен и расчетного курса армянского драма по отношению к доллару США, соответственно, на 2.2% и 0.4% (доллар США подорожал). В январе прошлого года, по сравнению с декабрем 2019 года, расчетный курс армянского драма к доллару США вырос соответственно на 1,4% и 0,2%.