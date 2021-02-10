Армения больше экспортировала горнодобывающую продукцию и больше импортировала машины, оборудование

В 2020 году самая большая доля экспорта Армении приходилась на экспорт горнодобывающей продукции, а самая большая доля импорта на импорт машин, оборудования и механизмов. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Статистического комитета Республики Армения.

В январе - декабре 2020 года Армения экспортировала товаров на 2 миллиарда 544 миллиона 482 007 долларов против 2 миллиардов 648 миллионов 582 008 долларов в 2019 году. Таким образом, объем экспорта в 2020 году снизился на 3,9%.

В 2020 году наибольшую долю в экспорте составила продукция горнодобывающей промышленности. В январе - декабре 2020 года продукция горнодобывающей промышленности была экспортирована на сумму 828 млн 075,4 тысячи долларов, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Экспорт обработанных пищевых продуктов в 2020 году снизился на 12,8% по сравнению с 2019 годом, но это второй по величине экспорт. В январе - декабре 2020 года из Армении было экспортировано готовых пищевых продуктов на сумму 559 миллионов 921 009 долларов. Экспорт драгоценных камней, полудрагоценных камней, драгоценных металлов, изделий из них в 2020 году составил 365 миллионов 949 008 долларов, что на 11,8% меньше, чем в 2019 году.

По сравнению с 2019 годом, в 2020 году экспорт наземного, воздушного и водного транспорта значительно снизился - на 50,9%. Экспорт живого скота и продуктов животного происхождения увеличился на 52,7%, дойдя до 78 миллионов 413 001 долларов. Экспорт различных промышленных товаров в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 41,7%.

Больше всего в 2020 году Армения экспортировала в Россию – на 675 миллионов 993 008 долларов, что на 9% меньше, чем в 2019 году. По объемам экспорта на втором месте - Швейцария с 467 миллионами 302 009 долларов. При этом по сравнению с 2019 годом экспорт увеличился на 2,1%. Экспорт в Китай по своему объему на третьем месте. Экспорт из Армении в Китай в январе -декабре 2020 года составил 290 миллионов 039,9 тысячи долларов. При этом объем экспорта из Армении в Китай в 2019 году увеличился на 49,7%.

Экспорт из Армении в Словакию увеличился примерно в 20,8 раза. В 2020 году экспорт в Корею увеличился на 77,2%, в Объединенные Арабские Эмираты - на 67%.

В 2020 году Армения импортировала на 4 миллиарда 559 миллионов 392 008 долларов. Армения больше всего импортировала из России. Наибольшая доля в объеме импорта приходится на машины, оборудование и механизмы - 873 миллиона 879 004 долларов. На втором месте сырье - 744 миллиона 957 007 долларов. Импорт химической отрасли и смежных отраслей составил 414 миллионов 539 004 долларов.