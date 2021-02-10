На старте четвертьфинала “Opera Euro Rapid” Левон Аронян потерпел поражение

Лидер армянских шахмат Левон Аронян продолжает выступления в онлайн-турнире по быстрым шахматам “Opera Euro Rapid Chess Tour”.

Как передает Арменпресс, в четвертьфинале Аронян встретился с представителем Франции Максимом Вашье-Лагравом. По итогам 4-х партий по быстрым шахматам армянский гроссмейстер проиграл со счетом 1:5, -2:5.

Следующие матчи 1/4 финала состоятся 10-го февраля.

Право продолжить борьбу в плей-офф получили также Магнус Карлсен, Уэсли Со, Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв, Теймур Раджабов и Ян Дуда.

Призовой фонд онлайн турнира по быстрым шахматам “Opera Euro Rapid” в “Champions Chess Tour” составляет 100 000 долларов США, 30 000 из которых предназначены победителю.