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“Реал” одержал победу над “Хетафе”

“Реал” одержал победу над “Хетафе”

Состоялся перенесенный матч первого тура чемпионата Испании по футболу, мадридский “Реал” дома принял “Хетафе”.

Как передает Арменпресс, королевский клуб в первом тайме не смог свое преимущество превратить в гол. Только в начале второго тайма Кариму Бензема удалось “Реал” вывести вперед. Спустя 7 минут после гола француза, на 67-й минуте Ферлан Менди удвоил преимущество “сливочных”.

После этой победы “Реал”, имея 46 очков, в турнирной таблице Ла Лиги  занимает второе место.:


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