Газета “Айастани Анрапетутюн”: Тень “победы”

“После оккупации территорий Арцаха в Азербайджане начались строительные работы. Хотя говорится и о строительстве сел, в настоящее время там реализуются исключительно проекты строительства дорожной и коммуникационной инфраструктуры.

Власти Азербайджана говоря о строительстве новых сел, упоминают Акна, Варанду, Джракан, Ковсакан, но с осторожностью обходят Гадрут. Враг прекрасно понимает, что переварить оккупацию Гадрута ему вряд ли удастся. Полный контроль над остальными территориями тоже под вопросом. Власти Азербайджана пытаются итоги 44-дневной войны в Арцахе представить как полную победу, однако после эйфории им придется трезво оценить новые реалии. Турции уже в Азербайджане, правовая база ей была предоставлена властями Азербайджана, а это означает, что Алиев больше не сможет принимать решения в одиночку, особенно в отношении оккупированных территорий Арцаха. Следующая мина - это присутствие террористов, которое представляет угрозу для всех стран региона. Армения может и должна оставить в повестке дня вопрос возвращения Гадрута, который по цепочке сможет решить и вопрос восстановления территориальной целостности Республики Арцах”.

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