“Развитие атомной энергетики для Армении является необходимостью, жизненной необходимостью. Мы уже много говорили о причинах. Одним словом, развитие этой сферы важно для нашей политической, экономической и энергетической безопасности. Теперь эта важность при нынешних геополитических изменениях в регионе (и не только) более чем очевидна. В то же время она всегда была на повестке.

На данный момент дан ответ на один из вопросов. Существующий атомный энергоблок сможет работать и после 2026 года, после запуска реактора. И это профессиональная оценка, которая была дана после комплексных и тщательных проверок. Ответ на другой вопрос более чем понятен. По указанным выше причинам нам нужен новый атомный энергоблок.

Ответ на этот важный вопрос пока еще не дан․Какой же ядерный блок нужен нам? “Айастани Анрапетутюн” дала ответ на этот вопрос. Нам нужен блок средней и большей мощности. Это профессиональная оценка, основанная на интересах государства. Мы представили объяснения, обоснования, перспективы, относящиеся к сфере двух враждебных государствах. Когда мы говорим “не зафиксировано”, мы имеем в виду, что это должно быть четко зафиксировано, без неверных толкований.

Раскроем скобки. До этого уточним одно: несмотря на то, что ЕС периодически призывает отказаться от “ядерной эпохи”, мир развивается по иной логике. И Армения не может быть вне этой логики”.

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