Газета “Айастани Анрапетутюн”: Дополнительный стимул для развития экономики

Классическая экономическая аксиома гласит, что свободная конкуренция должна быть основой развития государства. Необходимым условием полноценной работы этого механизма является расширение частного сектора экономики. Чем более развито государство, тем меньше госсектор его экономики. После обретения независимости в Армении неизбежно проводились приватизационные процессы, которые регулируются Законом о приватизации государственного имущества. Этот процесс все еще продолжается, его результаты ощутимы. Более 85% валового внутреннего продукта республики создается за счет деятельности частного сектора. Благодаря этому процессу в 2020 г. количество компаний частного сектора увеличилось еще на 3. В прошлом году в Армении суммы, полученные от приватизации, составили 307,3 млн драмов, из которых 288,7 млн драмов - от приватизации компаний”.

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