В школах Грузии учеников пятых и выше классов обяжут носить маски

В Грузии учащиеся пятых классов и старше обязаны будут носить в школах маски. Как передает Арменпресс со ссылкой на Грузию-онлайн, об этом сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели на брифинге.

По словам министра, в школах улучшена инфраструктура, в том числе решен вопрос с туалетными комнатами. Таким образом, заявил Чхенкели, школы приведены в полную готовность к возобновлению учебного процесса с 15 февраля.

«Мы решили, что учащимся, начиная с пятого класса, во всех школах необходимо носить защитные маски. Всё делается для поддержания той положительной динамики, которая у нас уже есть. Подробные инструкции школы получат сегодня же. Родителям учащихся в школах сообщат все детали уже завтра.

Помимо Тбилиси, Рустави и Кутаиси, учебный процесс в классах начался во всех школах Грузии. Все проходит хорошо и это нужно поддерживать. Все школы полностью подготовлены. Школа должна быть, есть и будет безопасным местом для детей», - сказал Михаил Чхенкели.