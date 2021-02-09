Я не ухожу в отставку: мэр Еревана 

Мэр Еревана Айк Марутян не собирается уходить в отставку. Как сообщает Арменпресс, об этом Айк Марутян заявил на заседании Совета старейшин Еревана в ответ вопрос члена фракции «Процветающая Армения» Совета старейшин Маркоса Арутюняна.

«Я не ухожу в отставку. До слухов о моем назначении послом в Чехии, говорили о моем назначении послом в США. Так постепенно я готовился стать послом Армении в Японии. Но это не самое интересное, самое интересное - это состояние тех послов, которые читают об этом из газет. А то мы здесь, знаем, что ничего такого нет, работаем спокойно, а что делать тем послам? »- пошутил мэр.

Марутян отметил, что он давал обещания людям и продолжает выполнять эти обещания по порядку, пока не будут выполнены все обещания, он будет делать свою работу.