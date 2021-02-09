Время в Ереване: 11:07:36,   9 Февраль

В Чили из медцентра украли вакцину от коронавируса

В Чили из медцентра украли вакцину от коронавируса

Прокуратура Чили ведет расследование кражи вакцин от коронавируса, которая была обнаружена накануне поздно вечером, сообщает радио BioBIoChile.

Речь идет о 40 вакцинах китайского производства Sinovac. Они были похищены из медцентра в городе Курико в центральной части страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время в Чили идет массовая вакцинация от COVID-19. Препарат предназначался для лиц пожилого возраста и медиков.

Одновременно с расследованием прокуратуры начато административное и внутреннее расследование на уровне местных властей.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации