В Чили из медцентра украли вакцину от коронавируса

Прокуратура Чили ведет расследование кражи вакцин от коронавируса, которая была обнаружена накануне поздно вечером, сообщает радио BioBIoChile.

Речь идет о 40 вакцинах китайского производства Sinovac. Они были похищены из медцентра в городе Курико в центральной части страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время в Чили идет массовая вакцинация от COVID-19. Препарат предназначался для лиц пожилого возраста и медиков.

Одновременно с расследованием прокуратуры начато административное и внутреннее расследование на уровне местных властей.