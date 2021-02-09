В Чили из медцентра украли вакцину от коронавируса
17:44, 9 Февраль, 2021
Прокуратура Чили ведет расследование кражи вакцин от коронавируса, которая была обнаружена накануне поздно вечером, сообщает радио BioBIoChile.
Речь идет о 40 вакцинах китайского производства Sinovac. Они были похищены из медцентра в городе Курико в центральной части страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В настоящее время в Чили идет массовая вакцинация от COVID-19. Препарат предназначался для лиц пожилого возраста и медиков.
Одновременно с расследованием прокуратуры начато административное и внутреннее расследование на уровне местных властей.
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