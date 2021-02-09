Российские Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов", - сказали в ведомстве,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Там добавили, что бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Северного флота.

В министерстве напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в Минобороны.