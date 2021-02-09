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Азиатские индексы выросли - 09-02-21

Азиатские индексы выросли - 09-02-21

ТОКИО, 9 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.40% и составил 29505.93 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.08% и составил 1925.54 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.01% и составил 3603.49 пункта, а HANG SENG вырос на 0.53% и составил 29476.19 пункта.


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