СМИ: локдаун в Германии могут продлить до 1 марта

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена продлить полный локдаун из-за распространения коронавируса до 1 марта, передает РИА Новости со ссылкой на Bild.

По данным таблоида, с таким предложением федеральный канцлер выступит на встрече с главами регионов в среду, 10 февраля. Премьер-министры земель, поддерживающие правящий Христианско-демократический союз, намерены поддержать ее предложение,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Планы Меркель подразумевают продление локдауна до 1 марта, а затем постепенное снятие ограничений, начиная с открытия школ, детских садов и парикмахерских.

Издание Bild отмечает, что окончательного решения по продлению локдауна пока не принято.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Германии выявлено почти 2,3 миллиона случаев коронавируса, 61,6 тысячи человек умерли.

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