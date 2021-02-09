СМИ: изготовленные для Обамы кроссовки выставят на сайте Sotheby's

Кроссовки, специально изготовленные компанией Nike для 44-го президента США Барака Обамы, будут в ближайшую пятницу выставлены на продажу на сайте торгового дома Sotheby's ("Buy Now" website) по стартовой цене $25 тыс. за пару. Об этом сообщила в понедельник вечером газета New York Post.

По данным издания, это одна из двух пар, изготовленных в 2009 году для бывшего американского лидера по специальному заказу. Вторая пара "баскетбольной обуви" модели Hyperdunk 43,5 размера (12,5 американского) была тогда же предоставлена Обаме в качестве подарка, сообщили в аукционном доме,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Для Обамы, известного поклонника этой игры, баскетбольная обувь была естественным выбором. Данная конкретная пара является единственным подтвержденным образцом [продукции] Nike [изготовленной для президента], - приводит издание слова представителя Sotheby's Брахмы Уотчера. - Очень приятно представить на рынок столь уникальный лот. Надеемся, это будет точным попаданием в корзину".

Кроссовки выдержаны в бело-серых тонах с черными фирменными элементами Nike. На носках вышиты цифры 44, а на язычках - президентский герб с орлом.