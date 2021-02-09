Наша предстоящая задача - восстановление экономики: премьер провел совещание в минэкономики

Премьер-министр Никол Пашинян посетил сегодня министерство экономики, чтобы обсудить текущие и предстоящие программы ведомства. В обсуждении приняли участие руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян, министр экономики Ваан Керобян, заместители министра, руководители подведомственных органов министерства и другие должностные лица.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, д о начала обсуждения премьер-министр коснулся сложившейся в стране вследствие эпидемии коронавируса и войны социально-экономической ситуации: “ Прежде чем перейти к основному обсуждению, хочу обратить внимание на следующий факт. Республика Армения, по сути, уже год находится в состоянии антикризисного управления. С марта 2020 года коронавирус официально проник в Армению и, как и во многих странах мира, вызвал социально-экономический, медицинский и гуманитарный кризис.

На протяжении почти всего периода этого кризиса нам показывали различные примеры того, как управлять вызванным эпидемией коронавируса кризисом. Но сегодня у нас сложилась такая ситуация, когда Республику Армения можно показать другим странам, которые в свое время показали нам в качестве примера того, как справляться с кризисом коронавируса. И еще раз хочу обратить наше внимание и внимание общественности на то, что, например, в июне, июле, августе эта тема муссировалась 24 часа в сутки, на что мы отвечали, что история еще не закончена, дождемся конца этой истории, потом подведем итоги. А сейчас никто не вспоминает июнь, июль или август. Но мы должны помнить июнь, июль, август и обвинения в наш адрес в том, что мы неспособны осуществлять антикризисное управление.

Затем, конечно, была война. Самой большой проблемой войны, вдобавок к коронавирусу, был макроэкономический коллапс. Следует отметить, что перед нами стояла такая перспектива. Но сегодня очень важно констатировать, что нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность и добиться международного признания этой стабильности за счет растущего выпуска еврооблигаций, потому что самой заметной и ощутимой оценкой является подход институциональных инвесторов, когда стране и правительству доверяют свои инвестиции. В конце концов, это мощный индикатор доверия. Хочу обратить внимание на то, что нам удалось сделать этот выпуск по самой низкой в истории Армении процентной ставке. Что это значит? Это означает, что институциональные инвесторы верят в, прежде всего, экономическое, но и политическое будущее Армении. И, следовательно, сегодня мы, по сути, формулируем наши дальнейшие действия.

Кстати, хочу констатировать следующий факт: в этом смысле у нас был один кризисный год и один некризисный год. Итоги 2019 года были блестящими по всем параметрам, в том числе и в экономическом плане. 2020 год был годом кризиса, и, конечно, последствия войны для нас были горькими, но я уже отметил, что в плане антикризисного управления мы смогли решить поставленную перед нами задачу.

Теперь вторая задача, которую мы формулируем для себя, - это восстановление, и следующая задача - параллельно с восстановлением вернуть в Республику Армения повестку и темпы развития. И, конечно, ключевую роль в этом плане играет министерство экономики.

Сегодня мы выслушаем, что мы наметили, что собираемся делать, какие гарантии создали. Очень важно, чтобы намеченные нами планы действительно были осуществлены, и то, что мы пишем на бумаге, то, что мы задумали, стало реальностью”.

Затем была представлена работа, проделанная для восстановления экономического роста и дальнейшего улучшения деловой среды. В частности, были затронуты работы по расширению присутствия армянской продукции на рынках зарубежных стран, в том числе в странах Евразийского экономического союза, Евросоюза, США и др. Было отмечено, что в Армении создано более 30 межправительственных экономических комиссий с зарубежными партнерами, в рамках которых регулярно обсуждаются вопросы, связанные с углублением экономических связей, решением существующих законодательных проблем, проведением бизнес-форумов, направленных на поддержку местных производителей, приобретение новых партнеров за рубежом, выход на новые рынки.

Было доложено, что в результате обсуждений в рамках ЕАЭС уже был принят ряд важных решений в этом направлении, и ключевым решением в этом контексте является возможность участия в госзакупках Российской Федерации других стран-членов ЕАЭС, в том числе и армянских компаний. Это решение вступит в силу в июне текущего года. Армянские компании и компании других стран-участниц смогут участвовать в госзакупках России в 10 сферах, включая легкую промышленность, строительство, военную промышленность и др.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность предоставления местным компаниям полной и подробной информации по этому поводу, и отметил, что это может открыть для бизнеса широкое поле деятельности с серьезными перспективами развития.

Было отмечено, что в настоящее время обновляется институт торговых представительств Армении за рубежом, что может дать новый импульс увеличению объемов экспорта в конкретных сферах и расширению представленности армянских товаров. Соответствующая работа проводится по увеличению экспортного потенциала армянских вин, алкогольных напитков, консервов и других продуктов питания. Этому значительно способствует система GSP+ с ЕС, которая предоставляет льготные тарифы, и системы GSP с США, Канадой и Швейцарией.

Затем были обсуждены вопросы партнерства между государственным и частным секторами, поощрения государственных инвестиций, совершенствования законодательного поля.

Было доложено, что в настоящее время Центр поддержки инвестиций обсуждает с инвесторами 60 конкретных инвестиционных проектов, общий объем которых достигает 1,5 млрд долларов. Было отмечено, что некоторые программы в различных сферах уже реализуются. Центр находится в постоянном контакте с инвесторами и помогает им в решении различных проблем.

Коснувшись инвестиционных программ, должностные лица отметили, что большой интерес инвесторов наблюдается особенно в сфере строительства водохранилищ. Премьер-министр подчеркнул важность строительства новых водохранилищ в стране и поощрения инвестиций в этом направлении, подчеркнув, что вода станет ключевым региональным фактором. В этом контексте Пашинян подчеркнул необходимость последовательных шагов правительства по либерализации рынка воды и укрупнения земельных участков.

В ходе совещания был обсужден ряд других вопросов, связанных с автогазо- и бензозаправочными станциями, развитием института стандартов, улучшением бизнес-среды и др.