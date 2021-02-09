С 9 февраля начинается трансляция культурной образовательной программы “Класс + классика”

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта в августе - ноябре 2020 года Национальный академический театр им. Габриела Сундукяна подготовил в онлайн формате версию для регионов образовательной программы “Класс + классика”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

В программе рассказывается о театрах областей Армении и Арцаха. Таких как: Ванадзорский государственный драматический театр им. Ованеса Абеляна (Лори), Гюмрийский государственный драматический театр им. В. Аджемяна (Ширак), Гюмрийский кукольный театр им. Степана Алиханяна (Ширак), Капанский государственный драматический театр им. А. Ширванзаде (Сюник), ГорисскийГосударственный драматический театр им. В. Вагаршяна (Сюник), Арташатский государственный драматический театр им. Амо Харазяна (Арарат), Абовянский драматический театр (Котайк), Разданский драматический театр (Котайк), Гаварский государственный драматический театр им. Левона Калантара (Гегаркуник), Степанакертский государственный драматический театр им. В. Папазяна (Арцах), Шушинский государственный драматический театр им. М. Хандамиряна (Арцах).

Культурно-образовательная программа “Класс + классика” посредством всесторонней и целостной, четырехмесячной программы представляет каждый из театров. Раздел “История” затрагивает историю и культурную жизнь города, роль театра в культурных событиях региона. В “Разговоре о театре” встречаются с режиссером, художественным руководителем, раскрываются текущие проблемы театров, перспективы будущих программ. Раздел “Разговор с художником” знакомит с актерами театра. “За кулисами” раскрывается жизнь театра за кулисами: сцена и зал, репетиционные, гримерные, гардероб. В рамках этой программы подготовлено 44 передачи, которые будут в эфире с 9 февраля со среды по пятницу в 20:00 на странице программы “Класс + классика” в Facebook

Напомним, что театральная образовательная программа “Класс + классика” была разработана в Гюмри Национальным академическим театром им. Г. Сундукяна. Цель программы - укрепить связь между школой и театром.