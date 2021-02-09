Хозяйственники из подконтрольных Азербайджану населенных пунктов  освободятся от налогов

В Арцахе планируется освободить от неуплаченных обязательств по налоговым и другим обязательным платежам тех хозяйствующих субъектов, которые осуществляли деятельность в общинах, перешедших в результате войны под азербайджанский контроль. Об этом «Арменпресс» сообщила заместитель председателя Комитета государственных доходов Арцаха Армине Мусаелян.

“Разработан и принят в первом чтении в Национальном собрании проект закона, согласно которому предусматривается освободить коммерческие организации и частных предпринимателей, осуществлявших фактическую деятельность в населенных пунктах Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль, от выполнения неуплаченных обязательств по линии налоговых и других обязательных платежей (за исключением социальных платежей и маркировочных платежей). Авансовые платежи и минимальный подоходный налог на прибыль (подоходный налог), осуществленные этими хозяйствующими субъектами на 2020 год, будут зачтены и (или) возвращены”, - сказала Армине Мусаелян.

Кроме того, законопроектом, направленным на урегулирование налоговых проблем указанных хозяйствующих субъектов, предлагается освободить их от обязательств по налоговым и другим обязательным платежам (за исключением социальных платежей и маркировочных платежей), по части которых имеется судебный акт, вступивший в законную силу.